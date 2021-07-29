Попередньо, що в одному з осередків поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів.

Вибух прогримів у великому торгово-розважальному центі в Оболонському районі Києва. Вибухнула саморобна бомба в поштоматі "Нової Пошти".

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

"Сьогодні (29 липня, - ред.) вранці в Оболонське районне управління поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного з торгових центрів стався вибух поштомату. На місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними поліції, в одному з ящиків поштомату вибухнула саморобна бомба з піротехнічних виробів. В результаті інциденту загиблих або постраждалих немає.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, після чого буде дана правова кваліфікація.

Як раніше повідомляв УНІАН, у столиці неодноразово надходили повідомлення про мінування ТРЦ та об'єктів інфраструктури. В основному, ці повідомлення були неправдивими та вибухових пристроїв, як правило, правоохоронці не знаходили.

Так, 6 липня вибухівку шукали в ТРЦ "ОушенПлаза". Перевірка будівлі підтвердила, що повідомлення про мінування було помилковим.

Автор: Анастасія Горбачова