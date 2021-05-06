У Вінниці сталася пожежа в одному з приміщень офісного центру. На місці згарища виявили тіло загиблої людини.
Про це йдеться у повідомленні обласної ДСНС.
Читайте такожЗниклого в Одеській області прикордонника знайшли мертвимГустий стовп темного диму проглядався з іншого берега прилеглого району.
Через масштаб охопленої полум’ям площі на місце події відправили чергові караули всіх пожежних частин Вінниці.
У результаті боротьби з вогнем рятувальникам вдалось локалізувати полум’я і запобігти його перекиданню на розташовані під одним дахом приміщення «Укргазбанку» та кафе.
На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи. До боротьби з вогнем від ДСНС залучили 60 членів особового складу та 13 одиниць спецтехніки.
Вас також можуть зацікавити новини
- Пригрозив розправою та зґвалтував: на Харківщині затримали збоченця (фото)
- На Сумщині шахрай "вакцинував" пенсіонерів від коронавірусу й підпалив їхній будинок
- Аваков відреагував на пред'явлену підозру АТОвцю, який захищався у домі від групи нападників
- У Запорізькій області дівчинку вкусила гадюка: дитина потрапила до реанімації (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram