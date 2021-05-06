Рятувальникам вдалось запобігти перекиданню вогню на розташовані під одним дахом приміщення «Укргазбанку» та кафе.

У Вінниці сталася пожежа в одному з приміщень офісного центру. На місці згарища виявили тіло загиблої людини.

Про це йдеться у повідомленні обласної ДСНС.

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Через масштаб охопленої полум’ям площі на місце події відправили чергові караули всіх пожежних частин Вінниці.

У результаті боротьби з вогнем рятувальникам вдалось локалізувати полум’я і запобігти його перекиданню на розташовані під одним дахом приміщення «Укргазбанку» та кафе.

На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи. До боротьби з вогнем від ДСНС залучили 60 членів особового складу та 13 одиниць спецтехніки.

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Автор: Яна Ставська