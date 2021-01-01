Відкрито кримінальне провадження.

У Вінниці поліція встановлює причини загибелі чоловіка під колесами потягу.

Читайте такожУ Львові на залізничній станції знайшли тіло дівчини з опіками: у поліції розповіли подробиціЯк повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області, сьогодні у Вінниці неподалік залізничного вокзалу під колесами вантажного потягу загинув 28-річний місцевий житель.

Близько 4-ї години ранку до поліції надійшло повідомлення від машиніста потягу, який рухався на паралельній залізничній колії, про те, що під час руху помітив на коліях тіло чоловіка.

Правоохоронці, що прибули за викликом, виявили тіло потерпілого з травмами, характерними для наїзду потягом. Поліція встановлює причини та обставини загибелі чоловіка.

Слідством відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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Автор: Надя Пришляк