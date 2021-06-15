У Вінницькій області п'яний патрульний поліцейський скоїв смертельне ДТП.
Про це повідомляють у ДБР.
Слідчі Територіального управління Хмельницького за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розслідують обставини ДТП за участю інспектора роти Управління патрульної поліції у Київській області.
Інцидент стався 14 червня. За попередньою інформацією, поліцейський за кермом легкового авто не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини у кювет та врізався у дерево.
Читайте такожУ Херсоні жінка народила вночі прямо під стінами ТРЦ28-річна пасажирка загинула на місці пригоди, ще один пасажир госпіталізований, двоє інших пасажирів отримали незначні травми.
За результатами медичного освідування встановлено, що патрульний перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали на місці.
Попередня кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.
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