Одяг загиблої зачепився на спінінг рятувальника.

З водойми у селі Парипси Попільнянської громади Житомирської області рятувальники виловили тіло вагітної жінки, яка разом з чоловіком пішла декілька днів тому порибалити.

Про це кореспонденту УНІАН розповіли у ГУ ДСНС України в Житомирській області.

"Завершилися пошукові роботи подружжя, яке, за попередньою інформацією, вирушило рибалити на водойму у с. Парипси Попільнянської ТГ. Сьогодні на місці події до прибуття водолазів працювало 4 човни з рятувальниками та місцевими жителями. На одному з них близько 12:20 пожежному-рятувальнику вдалося зачепити на гачок спінінга верхній одяг загиблої. Водолази допомогли підняти виявлене тіло жінки на поверхню та доправити до берега", – розповіли рятувальники.

Нагадаємо, тіло чоловіка водолази виловили напередодні, вагітну жінку шукали. У поліції зазначили, що попередньою версією судмедекспертизи причиною смерті чоловіка є утоплення.

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Автор: Марина Чорноштан