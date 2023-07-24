Один з прольотів впав, коли по ньому проїжджали вантажівка і легковик.

У Закарпатській області впав автомобільний міст через річку Тересва. Є постраждалі, повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його даними, інцидент стався на дорозі Н-09 в районі Бедевлянської об'єднаної територіальної громади.

"Там під час руху автомобілів провалилася секція моста разом з вантажівкою і легковим автомобілем. Постраждали люди", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, пошкоджено два авто: легкова Skoda з польськими номерами та вантажівка. У легковику було 5 осіб.

"1 жінка у важкому стані. Загалом трое постраждалих. Ще один пасажир без сильних травм. Водій вантажівки без травм", - пише журналіст.

Також Глагола публікує фото з місця події, за якими видно, що проліт моста зруйнований повністю.

На місці працюють рятувальники, медики та поліція.

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