Її оштрафували на 17 тисяч гривень.

Громадянку країни-агресора Галину Кулешову упіймали у центрі міста Ужгород, коли вона після опівночі розсікала центром міста на спортивному авто Toyota Celica. Інцидент стався ще в травні, повідомляє ZAXID.NET з посиланням на судові документи.

Водійку зупинила поліція. Під час спілкування поліцейські помітили ознаки стану наркотичного сп’яніння: розширені зіниці, що не реагують на світло, підвищена жвавість мови тощо. Жінці було запропоновано пройти перевірку, але вона відмовилася, заявляючи, що "дуже втомлена та вагітна". Крім цього, з’ясувалося, що вона не мала українських водійських прав – тільки посвідчення, яке видане у РФ.

Цього місяця суд, розглянувши матеріали справи, визнав водійку винною у нетверезій їзді та оштрафував на 17 тисяч гривень з забороною керувати транспортними засобами протягом року.

Відео дня

Росіян не пускають в Україну - останні новини

З 1 липня 2022 року в Україні почав діяти візовий режим для росіян. Вони більше не можуть приїхати в Україну без запрошення, закордонного паспорта та дані сторони, що їх приймає. З 1 липня 2022 року по січень 2023 року було видано всього 12 віз росіянам.

Як свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, понад 80% українців підтримують повну заборону на в’їзд росіян після перемоги України у війні.

Вас також можуть зацікавити новини: