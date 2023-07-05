На Закарпатті звільнили майора обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який напередодні п’яним побив жінку.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, зауваживши, що офіцер "зганьбив своєї високе звання".
"На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних сил України", - зазначив Павлюк.
Він наголосив, що в подальшому оцінку діям офіцерам дадуть правоохоронні органи та суд.
"Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту", - запевнив заступник міністра.
Скандал в Ужгороді
Як відомо, нещодавно громадськість сколихнув випадок, коли п'яний майор Закарпатського обласного ТЦК та СП побив дружину військового та втік. Про це повідомила сама жінка - Тетяна Новак.
Вона розповіла, що йдеться про майор Костянтина Варі. Подружжя викликало поліцію.
Згодом у Закарпатському обласному ТЦК заявили, що проводять службову перевірку щодо цього інциденту.
За словами правоохоронців, офіцер спочатку вчинив сварку з військовим та його дружиною у магазині, а потім наздогнав пару на вулиці та кілька разів вдарив жінку в голову та обличчя.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).