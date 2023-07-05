Майора ТЦК, який побив жінку в Ужгороді, звільнили / фото УНІАН

На Закарпатті звільнили майора обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який напередодні п’яним побив жінку.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, зауваживши, що офіцер "зганьбив своєї високе звання".

"На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних сил України", - зазначив Павлюк.

Він наголосив, що в подальшому оцінку діям офіцерам дадуть правоохоронні органи та суд. 

"Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту", - запевнив заступник міністра.

Скандал в Ужгороді

Як відомо, нещодавно громадськість сколихнув випадок, коли п'яний майор Закарпатського обласного ТЦК та СП побив дружину військового та втік. Про це повідомила сама жінка - Тетяна Новак. 

Вона розповіла, що йдеться про майор Костянтина Варі. Подружжя викликало поліцію. 

Згодом у Закарпатському обласному ТЦК заявили, що проводять службову перевірку щодо цього інциденту.

Читайте також:
Залякували та катували: у Херсонській області затримали банду добровольців (відео)
Залякували та катували: у Херсонській області затримали банду "добровольців" (відео)
Чорний трансплантолог чи поважний педагог: що відомо про закарпатця, який намагався продати в ЄС немовля
"Чорний трансплантолог" чи поважний педагог: що відомо про закарпатця, який намагався продати в ЄС немовля
У Тернополі голова ОСББ побив сусіда через звернення до нього на ім'я у сусідському чаті
У Тернополі голова ОСББ побив сусіда через звернення до нього на ім'я у сусідському чаті
Шахрайство нардепа від фракції Порошенка: суд визначився з покаранням
Шахрайство нардепа від фракції Порошенка: суд визначився з покаранням
У Хмельницькій області воєнкоми увірвалися в приватний будинок з погрозами: в ТЦК відреагували
У Хмельницькій області воєнкоми увірвалися в приватний будинок з погрозами: в ТЦК відреагували

За словами правоохоронців, офіцер спочатку вчинив сварку з військовим та його дружиною у магазині, а потім наздогнав пару на вулиці та кілька разів вдарив жінку в голову та обличчя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Вас також можуть зацікавити новини: