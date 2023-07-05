У Міноборони наголосили, що офіцер "зганьбив своєї високе звання".

На Закарпатті звільнили майора обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який напередодні п’яним побив жінку.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, зауваживши, що офіцер "зганьбив своєї високе звання".

"На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних сил України", - зазначив Павлюк.

Він наголосив, що в подальшому оцінку діям офіцерам дадуть правоохоронні органи та суд.

"Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту", - запевнив заступник міністра.

Скандал в Ужгороді

Як відомо, нещодавно громадськість сколихнув випадок, коли п'яний майор Закарпатського обласного ТЦК та СП побив дружину військового та втік. Про це повідомила сама жінка - Тетяна Новак.

Вона розповіла, що йдеться про майор Костянтина Варі. Подружжя викликало поліцію.

Згодом у Закарпатському обласному ТЦК заявили, що проводять службову перевірку щодо цього інциденту.

За словами правоохоронців, офіцер спочатку вчинив сварку з військовим та його дружиною у магазині, а потім наздогнав пару на вулиці та кілька разів вдарив жінку в голову та обличчя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

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