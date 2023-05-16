Правоохоронці розшукують ще двох підозрюваних.

Озброєні зловмисники напали на українських військових біля ринку в Запоріжжі. В результаті атаки один із захисників України отримав ножове поранення.

У поліції Запорізької області повідомили, що інцидент стався 15 травня близько 16:00 на стоянці біля міського ринку. Конфлікт розгорівся між військовими і невідомими чоловіками. В ході сутички сталася стрілянина з мисливської та автоматичної зброї.

В результаті нападу один з військових отримав ножове поранення, його госпіталізували. Нападники втекли з місця злочину на авто.

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Правоохоронці затримали двох підозрюваних, 1976 та 2001 років народження, на одному з блокпостів Запорізької області. На даний момент вони знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання. Водночас поліція розшукує ще двох підозрюваних.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" та частиною 4 статті 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Напади на українських військових - останні новини

23 березня в Березані Київської області стався гучний інцидент. Під час сесії міської ради чоловік напав на військового.

У соціальних мережах повідомили, що чоловіком, який вдарив військового, є син мера Березані Володимира Тимченка – Сергій Тимченко.

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