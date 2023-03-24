Правоохоронці проводять розслідування інциденту.

У четвер, 23 березня 2023 року, в Березані Київської області стався гучний інцидент. Під час сесії міської ради чоловік напав на військового.

"Близько 20:50 звернувся чоловік з письмовою заявою про те, що під час сесії Березанської міської ради у нього виник конфлікт з громадянином, в результаті якого заявник отримав тілесні ушкодження", – повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Зазначається, що постраждалим є 30-річний військовослужбовець. Його направили на проведення судово-медичної експертизи. Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень.

Відео дня

У соціальних мережах стверджують, що чоловіком, який вдарив військового, є син мера Березані Володимира Тимченка – Сергій Тимченко.

Інциденти в Київській області

В Ірпені Київської області чоловік влаштував стрілянину з балкона на восьмому поверсі. 43-річного чоловіка, який відкривав вогонь, затримали правоохоронці. Його розшукали недалеко від місця проживання.

У Києві від детонації снаряда загинув 29-річний чоловік. Граната вибухнула у нього в руках, він помер миттєво.

Крім того, у Вишневому Київської області жінка викинула немовля з п'ятого поверху. 2-місячного хлопчика доставили в лікарню, проте врятувати дитину не вдалося.

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