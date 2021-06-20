В застряглих автівках було 45 дорослих та шестеро дітей.

У Запорізькій області рятувальники витягли двадцять автомобілів, які застрягли на пляжі через негоду.

Про це повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

19 червня на узбережжі Азовського моря через пориви вітру до 24 м/с та висоту хвиль 13-15 дм утворилася нагінна хвиля на берег. Рівень води піднявся.

Вночі до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на громадському пляжі між селом Приморський Посад та селом Новокостянтинівка виникло підтоплення.

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Рятувальники за допомогою спецавтомобіля та буксированого троса відбуксували автівки на тверде покриття.

Відзначається, що життю та здоров’ю пасажирів нічого не загрожує.

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Автор: Людмила Жерновська