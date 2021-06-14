Вчора негода вирувала у східних та південних областях.

Вчора негода прокотилася по Україні, ламаючи дерева й затоплюючи міста.

Так, у селі Широке Запорізької області пронісся потужний смерч. Люди розповідають, вихор виник миттєво і відразу набрав шаленої сили, йдеться в сюжеті ТСН. На кадрах очевидців помітно, як смерч закручується, вступає в силу і руйнує будинки. Місцеві кажуть, є постраждалі. Однак у ДСНС цю інформацію поки не підтверджують.

За даними місцевого видання 061.ua, за короткий час у Запоріжжі випала величезна кількість опадів та ливневки не впоралися. Злива затопила дороги, рух транспорту виявився паралізованим в районі автовокзалу, на Глісерній і на Набережній магістралі, в районі вул.фортечної, Чорної гори на Кічкасі. Вітер валив дерева й обривав дроти.

А в Полтаві сильний вітер повалив дерево. Величезний ствол впав на літній майданчик одного з кафе.

У Миколаєві ранок понеділка, 14 червня, почався з проливного дощу, через це підтопленими виявилися кілька вулиць. Про це повідомляє видання НикВести.

Негода на Кіровоградщині

Як повідомляв Погода УНІАН, у Кіровоградській області випала величезна кількість граду, утворилися справжні замети з льоду.

"Великі Трояни. На узбіччі град. Це все град, купи граду, яка товщина...Це просто жах. Я не знаю, скільки тривала ця негода, але збитку вона наробила просто капець. Жах!",- розповів очевидець.

За даними ДСНС, внаслідок негоди в області знеструмлено три населені пункти.

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Автор: Катерина Лиманська