У Житомирі охоронці магазину жорстоко побили чоловіка, який зайшов туди погрітися.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як повідомляється, інцидент зафільмували очевидці.
"Два здорових чоловіки б'ють ногами. Він взагалі злякався. Я просто пізно почала знімати. Вони його почали тягнути. Він просив не бити і віддати пакет. Наскільки це жорстоко так поводитись з людиною", - розказала очевидець.
Як видно на відео, потерпілого тягнули підлогою й били палицею. В одному черевику, бо інший злетів ще у крамниці, чоловіка випхали на вулицю. Після цього він пішов геть.
В поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження.
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