Чоловіка тягнули підлогою й били палицею. Поліція відкрила провадження.

У Житомирі охоронці магазину жорстоко побили чоловіка, який зайшов туди погрітися.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як повідомляється, інцидент зафільмували очевидці.

"Два здорових чоловіки б'ють ногами. Він взагалі злякався. Я просто пізно почала знімати. Вони його почали тягнути. Він просив не бити і віддати пакет. Наскільки це жорстоко так поводитись з людиною", - розказала очевидець.

Як видно на відео, потерпілого тягнули підлогою й били палицею. В одному черевику, бо інший злетів ще у крамниці, чоловіка випхали на вулицю. Після цього він пішов геть.

В поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження.

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Автор: УНІАН