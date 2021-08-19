Попередньо, дитина гралася з вогнем та випадково підпалила сарай.

Маленький хлопчик живцем згорів у селі Велика Цвіля Новоград-Волинського району Житомирської області. Пожежа сталася в сараї з сіном.

Про це повідомили в ДСНС України.

Трагедія сталася 18 серпня. Пожежа спалахнула на території домоволодіння в сараї, де зберігалося сіно.

Батьки хлопчика викликали рятувальників. За їхніми словами, в охопленому вогнем сараї міг перебувати їх шестирічний син.

Читайте такожУ Чернігові пенсіонер намагався підпалити себе через відключення газу (фото)Пожежники оперативно прибули на місце інциденту й ліквідували загоряння, але в згорілому сараї виявили тіло дитини.

За попередніми даними, хлопчик грав з вогнем та випадково підпалив сарай з сіном. Обставини трагедії встановлять правоохоронці.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Харківщині через загоряння вантажівки з зерном загинув водій. Інцидент стався на території зернотоку сільськогосподарського підприємства в смт. Кегичівка Харківської області, загорівся автомобіль "ГАЗ". На момент прибуття пожежників горіла кабіна вантажівки на площі 15 кв. м.

Автор: Анастасія Горбачова