Пожежники кажуть, що ймовірно, спочатку вогонь був невеликий, і він сподівався загасити його самотужки.

Намагався врятувати авто від вогню і загинув сам. У Дніпрі під час пожежі рятувальники знайшли тіло господаря оселі, який хотів самотужки загасити свій «Мерседес».

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Як ідеться у сюжеті ТСН, вогонь у триповерховому приватному будинку люди помітили о пів на третю ночі. Одразу викликали рятувальників. Осередок загоряння був у гаражі на першому поверсі. Авто всередині вже вигоріло ущент. Поруч знайшли тіло 65-річного власника будинку.

Пожежники кажуть, що ймовірно, спочатку вогонь був невеликий, і він сподівався загасити його самотужки. Втім, полум’я швидко охопило утеплювач споруди та домашнє майно. Загалом вигоріло півсотні квадратних метрів.

Пожежу подолали, але причини загоряння поки невідомі.

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Автор: Вікторія Гордієнко