Внаслідок повторного ворожого удару у Харківській області під час виконання завдання загинув рятувальник, ще п’ятеро його колег були поранені. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Вночі 23 жовтня, під час виконання бойового завдання на Куп’янщині загинув справжній герой – командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що під час гасіння пожежі, спричиненої ударом ворожого дрону у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники. Ворожий удар забрав життя рятувальника, п’ятеро його колег постраждало.

В ДСНС також поінформували, що у загиблого залишилась донька.

Як повідомляв УНІАН, вночі, 23 жовтня, Росія знову атакувала Київ ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки семеро людей постраждали. Пʼятьох з них госпіталізували, ще двоє - на амбулаторному лікуванні.

Також у Подільському районі столиці сталися загоряння в трьох житлових будинках, вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках, в одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон, у дитячому садочку пошкоджена частина вікон. Крім того, уламки впали біля синагоги.

В Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття БпЛА пошкоджені вікна в одному із житлових будинків. У Деснянському районі міста, російський БпЛА влучив у 21 поверх житлової 24-поверхівки, без детонації. За іншою адресою - у недобудову.

