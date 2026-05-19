РФ вдарила балістикою по Прилуках: є загиблі та багато поранених

Серед поранених – 14-річна дитина.

Внаслідок удару балістичною ракетою по місту Прилуки на Чернігівщині двоє людей загинули, щонайменше 17 поранено.

Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук близько 10 ранку.

"Під ударом – одне із підприємств. Пошкоджено торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка", - зазначив він.

Відео дня

За його інформацією, наразі відомо про двох загиблих людей, щонайменше 17 поранених. Серед них – 14-річна дитина.

Чаус додав, що медики надають усім допомогу. На місці атаки працюють відповідні служби.

Атака на об’єкти газової інфраструктури на Чернігівщині

Зранку 19 травня ворог завдав удару по кількох об’єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України".

За словами очільника нафтогазового монополіста Сергія Корецького, внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали. Минулося без постраждалих.

Вас також можуть зацікавити новини: