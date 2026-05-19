НАБУ і САП проводять обшуки у Верховному Суді

Зокрема їх проводять в ексголови Верховного Суду, справу проти якого розслідує ВАКС.

Детективи Національного антикорупційного бюро України разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному Суді. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

"Їх здійснюють за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду. Зокрема й в ексголови Верховного Суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС. Деталі - згодом", - зазначили в НАБУ.

Імʼя ексочільника Верховного Суду не називається, однак ймовірно, йдеться про Всеволода Князєва, якого 15 травня 2023 року "затримали на гарячому" разом з його адвокатом під час отримання грошей двома траншами у розмірі $1,8 млн. Вже наступного дня йому повідомили про підозру. Пізніше за Князєва було внесено заставу і він вийшов з-під варти.

Відео дня

Інші справи НАБУ

Нагадаємо, раніше заставу також внесли й за ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака, якого НАБУ і САП підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними ЗМІ, за кілька днів на рахунок застави для Єрмака було сплачено понад 154 млн гривень через близько 200 платежів. Хоч ексочільник ОП і вийшов з-під варти, на нього наклали низку обмежень - зокрема він має здати закордонний та дипломатичні паспорти. Також йому заборонено спілкуватися фігурантами справи, зокрема Тимуром Міндічем та Олексієм Чернишовим.

Вас також можуть зацікавити новини: