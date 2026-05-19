РФ заявила про ядерні навчання: у ДПСУ відповіли, чи є загроза проникнення у Чорнобильській зоні

Російська Федерація оголосила, що сьогодні розпочала спільні з Білоруссю ядерні навчання - українські прикордонники констатують, що загроза з території РБ є реальною, але непомітно проникнути в Україну, зокрема через зону відчуження нікому не вдасться. Про це в етері телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Зокрема, його попросили прокоментувати, наскільки захищена ділянка кордону, що межує з Чорнобильською зоною та, чи може агресор використати зону відчуження, щоб непомітно увійти з того боку на територію України.

"Непомітно, напевно, не вийде, бо з 2022 року кордон облаштовується з інженерного погляду по всій протяжності. Це стосується всіх понад 1 тис. кілометрів кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігівської області. Це стосується й Київщини", - сказав прикордонник.

За його словами, всі небезпечні напрямки захищаються, у тому числі створюються мінно-оборонні загородження. Інженерними спорудами облаштовується безпосередньо лінія кордону. Демченко наголосив:

"Власне в прикордонні всі складові Сил оборони нашої держави, які знаходяться на цьому напрямку, у співпраці з органами місцевої влади також облаштовують фортифікаційні укріплення. І це відбувається постійно, у тому числі - нарощення необхідних місць, де несуть службу наші воїни, щоб мати можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо вона буде йти з території Білорусі".

Він зазначив, що будь-які моменти, які Росія використовує саме по території Білорусі, є загрозою для України.

"Але за останній час риторика, у тому числі Білорусі йде, як в бік України, так і в бік країн Європи", - сказав військовий.

За його словами, йде постійне нагнітання ситуації про те, що для Білорусі нібито загрожують з різних боків і вона має бути сильною, щоб відповісти на будь-які виклики. Хоча, акцентував речник, Білорусі ніхто не загрожує, натомість саме ця країна продовжує підтримувати Росію і проводити постійні навчання, перевірку своєї боєготовності тощо.

"Зараз йде шантаж щодо знаходження на території Білорусії ядерної зброї. Тому, звісно, що загроза з боку Білорусі реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про лінію державного кордону - то у безпосередній близькості до нього ми не фіксуємо переміщення особового складу чи техніки…", - сказав речник.

Водночас, зазначив прикордонник, попри те, що зараз на території Білорусі немає великої кількості російських військ, у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди свої додаткові сили.

Ядерні навчання РФ

Як писав УНІАН, Міністерство оборони РФ повідомило про початок навчань "із підготовки і застосування ядерних сил в умовах загрози агресії". Маневри відбудуться з 19-го по 21 травня, у них візьмуть участь понад 64 тис. військових і більш ніж 7,8 тис. одиниць техніки. До навчань також залучені Ракетні війська стратегічного призначення, Тихоокеанський і Північний флоти. Під час навчань відпрацюють питання спільної підготовки і застосування ядерної зброї, розміщеної в Білорусі.

