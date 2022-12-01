Після хвилі хейту жінка вирішила змінити нікнейм, але від СБУ не сховалася.

Б'юті-майстриня з Дніпра Ольга Синєгіна настільки обурилася відсутністю електропостачання, що закликала українців до повалення влади. Після хвилі хейту жінка закрила акаунт у соцмережі, змінювала нікнейм, але Служба безпеки України все ж знайшла її.

Як повідомляє Телеграм-канал "Труха", Синєгіна надихнулася протестом киян з вимогою відновити електропостачання. Жінка опублікувала Stories, у якому підтримала ці протестні настрої.

"Я повністю підтримую! А також ще потрібно повалити уряд! Щоб не кортіло влаштовувати геноцид своєму народу", - написала обурена українка.

Відео дня

Втім, серед фоловерів жінки не знайшлося її однодумців. Користувачі закидати хейтом українку, тому вона спочатку закрила свій акаунт, а потім кілька разів змінювала нікнейм. Втім, від СБУ вона не сховалася.

Відео з вибаченнями з'явилося вже за кілька годин. Жінка пояснила, що на емоціях опублікувала скандальну Stories, але вона запевняє, що підтримує Україну та вірить в ЗСУ.

"У зв'язку з тим, що систематично відключають світло, я не можу приготувати їжу своїй дитині, не можу її обслуговувати. На емоціях я виклала в Instagram Stories про нещодавній протест у Києві та написала про повалення влади. Я в жодному разі не закликаю вас до цього. Я за нашу владу, за цілісність України. Слава ЗСУ! І, звісно ж, я хочу вибачитися перед усіма, кого я образила своїми неправильними висловлюваннями, перед матерями, перед військовими, перед усіма я хотіла б вибачитися", - сказала жінка після спілкування з СБУ.

Інші антиукраїнські скандали

Кілька днів тому мережею поширювали відео, на якому 21-річна українка заперечує свій партіотизм, а український народ називає "найбіднішим у світі".

"Я народилася в Україні, і це моя найбільша помилка, якщо відверто. Тому я розмовляю українською, але Україна - найтупіший народ, я не патріотка, я не за Росію, але я за те, щоб народитися в іншій країні", - заявила дівчина.

До дівчини навідалася СБУ. Після бесіди скандальна українка заявила, що всі її заяви не відповідають дійсності. Насправді ж вона не любить Росію, не підтримує війну, а російською взагалі "говорила вперше".

Перед цим українка, яка мешкає в Івано-Франківську, заявила, що Р осія точно переможе та пояснила, що просто "думає реалістично". Однак позиція дівчини щодо війни різко змінилася, коли її прямий ефір став резонансним. За лічені години вона записала відеозвернення з вибаченнями.

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