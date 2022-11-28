За словами дівчини, усі її заяви були лише словами, насправді вона так не вважає.

21-річна українка з нікнеймом _liya_ja, яка оскандалилася образами України та мріями про життя у Європі та США, оперативно перепросила та розкаялася. За її словами, усі її заяви не відповідають дійсності. Насправді ж вона не любить Росію, не підтримує війну, а російською взагалі "говорила вперше".

Відео вибачень українки опублікував Телеграм-канал "Катарсис". На кадрах дівчина зазначає, що з нею провели бесіду працівники Служби безпеки України.

"Я хочу попросити пробачення за свої вчорашні дії та слова. Я так не вважаю. Я не підтримую Росію, не підтримую війну, не підтримую російську мову і російською я говорила вперше в житті", - запевняє дівчина.

Вона перепросила в усіх захисників України та їхніх сімей, які чекають героїв додому. "Я розкаююся у своїх діях та обіцяю більше такого ніколи не робити. Слава Україні! Героям Слава!", - заявила дівчина.

Що передувало

Вранці мережею поширювали відео, на якому 21-річна українка заперечує свій партіотизм, а український народ називає "найбіднішим у світі".

"Я народилася в Україні, і це моя найбільша помилка, якщо відверто. Тому я розмовляю українською, але Україна - найтупіший народ, я не патріотка, я не за Росію, але я за те, щоб народитися в іншій країні. У будь-якій: Європа, Канада, Америка, але тільки не Україна. Бо Україна - це найбідніший народ", - заявила дівчина, сміючись.

Як зазначила дівчина, їй "настільки легко говорити російською". " Я б усе віддала, щоб народитися не в Україні", - додала українка.

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