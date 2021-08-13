Вочевидь, підсудний визнав свою провину, тому у нього є шанс уникнути в'язниці.

У Хмельницькій області винесли вирок пенсіонеру, який обманом отримав карантинні виплати від держави.

Про це йдеться у рішенні Нетішинського міського суду.

Поки в регіоні діяла "червона" зона карантину, 71-річний чоловік подав заяву на отримання 8 тис. гривень з державного бюджету як постраждалий через локдаун.

Держава виділила йому гроші, але виявилося, що в цей самий час він продовжував працювати та отримувати зарплату в повному обсязі. Відтак, він не мав права претендувати на держдопомогу.

Читайте такожПредставлявся працівником ОП: у Києві засудили" шлюбного " афериста (фото)На цьому тлі його визнали винним у шахрайстві (у великих розмірах або з використанням електронно-обчислювальної техніки) і засудили до трьох років позбавлення волі.

Варто зазначити, що підсудний пішов на угоду зі слідством або визнав свою провину, тому йому присудили рік випробувального терміну.

Як вже повідомляв УНІАН, станом на червень 2021 року всі українські підприємці, які подали заявки на "карантинні" 8 тисяч гривень через додаток "Дія" вже отримали обіцяну допомогу. Загалом держава виплатила 2,7 мільярда гривень

Автор: Станислав Кожемякин