Жінку шукали з 26 липня, її виснажений труп знайшли в лісі.

В Миколаєві померла 85-річна професор медицини Тамара Ликова. Жінка втратила пам'ять і пішла з дому в невідомому напрямку. Її шукали майже місяць. Труп Ликової впізнали по одягу.

Про це повідомляє видання "Корабелів.Інфо".

26 липня 85-річна жінка зникла після того, як пішла з дому. Пенсіонерка страждала від втрати пам'яті, її шукали родичі та поліцейські. Пошуки не увінчалися успіхом, професора медицини не встигли знайти живою.

Труп пенсіонерки виявили в лісі, неподалік від водоканалу села Галицинове. За словами очевидців, жінка була сильно виснажена. Передбачається, що вона померла від голоду. Пенсіонерку впізнали тільки по її одязі.

Читайте такожВ Одесі велосипедист на швидкості збив візочок з малюком (фото)Професора медицини поховали 14 серпня. До виходу на пенсію вона завідувала терапевтичним відділенням в лікарні Корабельного району Миколаєва.

Місцеве видання передає, що Ликова була великим професіоналом своєї справи та врятувала чимало життів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Миколаєві напівголий неадекват погрожував стрибнути з балкона.

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Автор: Поліна Кузенко