За словами хлопця, він хотів накласти на себе руки через знущання з його дівчини.

У Миколаєві напівголий 24-річний хлопець в неадекватному стані з ножем у руках переліз через бильця балкона на п'ятому поверсі та погрожував стрибнути. З ним кілька годин вели переговори, щоб умовити не робити цього.

Як пише місцевий сайт "Преступности.НЕТ", імовірно, хлопець був у стані наркотичного сп'яніння. В руках він тримав ніж.

"Боги вже прийшли", – говорив він.

Через кілька годин переговорів хлопець заліз назад на балкон. Поліцейські повалили його на підлогу, після чого вивели на вулицю в наручниках та передали медикам.

За інформацією "Новини-Н", коли поліцейські виводили його з під'їзду в наручниках, хлопець пояснив причину свого вчинку такими словами:

"Я хотів скинутися, тому що мою дівчину били та знущалися".

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Автор: Катерина Шварц