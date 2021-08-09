Дитина залізла на підвіконня і сперлась на москитну сітку, яка не витримала ваги.

В місті Бердянськ запорізької області 2-річна дівчинка випала з вікна квартири на четвертому поверсі. Стан дитини наразі залишається важким.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області, пригода сталась 7 серпня. Дівчинку госпіталізували з численними травмами.

46-річна матір пояснила правоохоронцям, що відволіклась на декілька хвилин. Саме тоді її дочка залізла на підвіконня і сперлась на москитну сітку, яка не витримала ваги. Через це дитина і випала.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ("Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок") ККУ.

Стан дитини залишається важким, вона перебуває в реанімаційному відділенні лікарні Запоріжжя.

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Раніше подібним чином у Дніпрі шестирічний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки.

Інцидент трапився 31 липня. Близько 20:00 дитина випала з вікна четвертого поверху. Травмованого хлопчика доставили у Дніпропетровську обласну дитячу лікарню. у постраждалого хлопчика діагностували забій головного мозку.

З'ясувалося, що вони з матір'ю прийшли в гості до його тітки. На кухні він сперся на протимоскітну сітку, проте та не витримала його вагу.

Автор: Дмитро Захаров