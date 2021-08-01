Хлопчик сперся на москітну сітку.

У Дніпрі шестирічний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки.

Про це пише Інформатор з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Інцидент стався в суботу, 31 липня. Близько 20:00 дитина випала з вікна четвертого поверху.

Травмованого хлопчика доставили у Дніпропетровську обласну дитячу лікарню.

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На кухні він сперся на протимоскітну сітку, проте та не витримала його вагу.

За даними видання, у постраждалого хлопчика діагностували забій головного мозку.

Йому надають допомогу в лікарні.

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Автор: Людмила Жерновська