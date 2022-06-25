Один з постраждалих, попередньо, зламав таз.

У Білій Церкві на Київщині натовп людей влаштував штовханину під секонд-хендом. Це сталося в день завозу нового товару.

Відео опублікував один з місцевих в Telegram-каналів.

На ролику можна побачити, як дорослі та молоді люди наполегливо намагаються протиснутися якомога ближче до зачинених дверей секонд-хенда.

Перила не витримали натиск і чимала кількість людей впала на землю. Це однак не спинило покупців, які натовпом забігли в магазин, щойно він відкрив свої двері.

За інформацією ЗМІ, один з постраждалих (хлопець), попередньо, зламав таз, його забрала "швидка".

Як писав УНІАН, раніше в Дарницькому районі Києва було госпіталізовано із сальмонельозом десятки людей, які вживали шаурму. Загалом станом на 22 червня зареєстровано вже 24 випадки, пов’язані з вживанням шаурми, придбаної в павільйоні за адресою проспект Бажана, 3.

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