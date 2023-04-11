У вечір нападу єпископ повертався до храму з двома хлопцями.

У Чернівцях невідомий побив скандального єпископа Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП Никиту. Саме цього духівника СБУ зловила із неповнолітнім хористом.

Як повідомляє Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП, у вечір нападу єпископ нібито повертався до храму з двома неповнолітніми хлопцями. Батько і брат одного з них нібито зараз перебувають на фронті.

"10 квітня 2023 року, о 22:00, біля Чернівецького єпархіального управління невідомий зловмисник напав на єпископа Івано-Франківського і Коломийського Никиту та неповнолітнього сина воїна ЗСУ, чий брат і батько зараз перебувають на передовій", - сказано у повідомленні.

Відео дня

У єпархії поскаржилися, що поліція не арештувала нападника та відмовила у перевірці чоловіка на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Пізніше у мережі з'явилося відео нападу. За даними місцевих ЗМІ, що невідомий чоловік побачив священника УПЦ МП із двома 16-річними хористами і за це вдарив по обличчю.

Секс-скандал з єпископом Никитою

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада СБУ провела обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП і заскочила під час близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Никиту з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі.

Єпископ одразу записав відеоспростування цієї інформації. За його словами, правоохоронці роздягли хлопця та сфотографували. "Нас розбудили, розбили двері. Нас вивели з кімнат, всіх, хто був в єпархії, поставили до стіни, роздягли та сфотографували. Потім з'явилися непристойні добавки", - заявив Никита.

В УПЦ МП на тлі скандалу ще й висвятили у єпископи скандального Никиту.

Як з'ясувалося потім, СБУ під час обшуків у Свято-Миколаївському храмі УПЦ знайшла документи про російське громадянство у керівництва єпархії. А у ноутбуці цих проросійських "священиків" виявили відео з дитячою порнографією, яка була не завантажена, а відзнята.

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