У постраждалого забої кісток тазу та попереку.

В історичному середмісті Одеси через обвал карниза будинку постраждала людина.

Читайте такожУ центрі Одеси частково обвалився житловий будинок-пам'ятка архітектури (фоторепортаж)Як повідомили журналістам у прес-службі мерії міста, інцидент стався вчора о 21:35 за адресою Буніна, 21.

Зазначається, що цей будинок реставрувався у 2008 році компанією «Інкор-груп», він обслуговується керуючою компанією «Штрих-код».

«Потерпілого доправили до лікарні. Після обстеження відправлено на амбулаторне лікування. Діагноз - забої тазових кісток і попереку», - повідомили у прес-службі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова