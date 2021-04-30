В історичному середмісті Одеси через обвал карниза будинку постраждала людина.
Читайте такожУ центрі Одеси частково обвалився житловий будинок-пам'ятка архітектури (фоторепортаж)Як повідомили журналістам у прес-службі мерії міста, інцидент стався вчора о 21:35 за адресою Буніна, 21.
Зазначається, що цей будинок реставрувався у 2008 році компанією «Інкор-груп», він обслуговується керуючою компанією «Штрих-код».
«Потерпілого доправили до лікарні. Після обстеження відправлено на амбулаторне лікування. Діагноз - забої тазових кісток і попереку», - повідомили у прес-службі.
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