Виявилося, що у вітчима вбитої дівчинки - кримінальне минуле, а про побиття дитини знали й сусіди, і ювенальна поліція.

У закарпатському селі Паладь-Комарівці поховали 10-річну дівчинку Майю. Усі, хто йшов за труною, добре знали вбивцю дитини.

Сусідка навіть зробила спробу врятувати дитину - викликала рідного батька. Але всі його зусилля були марними. Минулої неділі вітчим вбив дитину стільцем. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, напередодні трагедії одна із сусідок наважилась зателефонувала рідному батьку Майї та розповісти, що дівчинка на межі - дитину добивають. Вітчим потім дізнався і прийшов розбиратися з говірливою жінкою.

Читайте такожНа Закарпатті арештували батька, який побив до смерті 10-річну прийомну доньку"Я все, що зробила - подзвонила татові й сказала, що треба дітей забирати, бо їх б’ють. Коли він вип’є, він на тій дитині відіграється", - розповіла сусідка.

Рідний батько Майї спробував прийти до своїх дітей, але новий обранець колишньої дружини вигнав його стусанами. Рятувати доньку він пішов до соціальних служб та поліції.

"Він оббивав пороги всюди й він не зміг забрати дитину", - кажуть мешканці села.

Востаннє, за тиждень до смерті своєї доньки, батько Майї звернувся вже до обласної соціальної служби в Ужгороді. У службі ж журналістам стверджували, що батько не прийшов зі скаргами на загрозу життю та здоров'ю дитини.

Так, батько звернувся до обласної служби у справах дітей в Ужгороді 27 вересня. Там вже надіслали листа до Сюртівської служби. Про жахливу ситуацію в родині знає і ювенальна поліція. Та приїхати вони не встигли, бо попереду були два вихідні.

"Але про жахливу ситуацію, в якій перебуває дитина виявляється вони знають давно. І не тільки вони, а й ювенальна поліція. А зараз - шукають транспорт, щоб виїхати до села, де мешкає родина Майї. І напевне, сьогодні не встигнуть. Тож прозвітують вже у понеділок. Бо ж попереду - два законних вихідних", - розповіли журналісти.

Та врятувати дівчинку не приїхав ніхто. А вранці 3 жовтня Майя померла від побоїв.

У скоєному вітчим дівчинки зізнався поліції сам й зараз перебуває під вартою. Йому "світить" від 10 років за ґратами до довічного ув’язнення. Матір мають позбавити батьківських прав.

Читайте такожВ Одесі вітчим-педофіл ґвалтував 7-річну падчерку, поки мати була на роботі (фото)Зараз у Сюртівський територіальній громаді відбувається службове розслідування. Та навіть якщо всіх тих чиновників, що зобов'язані були реагувати, моніторити сім'ю, покарати навіженого вітчима, і забрати врешті-решт від нього дитину таки визнають винними, покарання буде сміхотворним - дисциплінарне стягнення або догана.

Вбивство 10-річної дівчинки на Закарпатті: подробиці

Про смерть 10-річної дівчинки в селі Паладь-Комарівці Ужгородського району Закарпатської області стало відомо 3 жовтня.

До поліції звернувся 34-річний житель села та повідомив, що напередодні увечері, перебуваючи в нетверезому стані, побив свою прийомну дочку. А вранці знайшов дитину на ліжку без ознак життя.

Після проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що на момент вчинення злочину у будинку перебувала матір загиблої дівчинки. Жінка не вжила жодних дій та завідомо залишила дитину, яка перебувала в небезпечному для життя стані, без допомоги.

Поліція відкрила кримінальні провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) та за ч. 3 ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи).

Автор: Ольга Робейко