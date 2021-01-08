Жінка жила в Італії вже 20 років.

У гирлі ріки Тибр поблизу Рима виявили труп жінки. Поліція з’ясувала, що загибла – українка, працювала в країні доглядальницею.

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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Roma Today.

Зазначається, що ідентифікувати особу загиблої було непросто, адже тіло розклалося. Судмедекспертам допомогли її відбитки пальців. Жінка мала справу з поліцією у зв’язку із оформленням дозволів на проживання в Італії.

Правоохоронці встановили, що загибла — 58-річна жінка із України, яка працювала доглядальницею. Вона уже двадцять років проживала в Італії. Син жінки повідомив про її зникнення ще в середині грудня.

Загибла мешкала в Кастель-Вольтумо біля гирла річки Вольтурно, що в регіоні Кампанія. Від місця її проживання до місця, де знайшли тіло, понад 200 км.

Експерти вважають, що труп загиблої віднесла течія річки Вольтурно. На її тілі ознак насильства не виявили, проте остаточну причину смерті ще не встановили.

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Автор: УНІАН