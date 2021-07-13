За кілька днів у річці потонули троє людей.

В Івано-Франківську відсьогодні заборонено купатися в річці Бистриця під пішохідним мостом. За дотриманням заборони стежитимуть міська аварійно-рятувальна служба та інспектори муніципальної інспекції.

Міський голова Руслан Марцінків також не виключив залучення наряду Нацгвардії. Про це він попередив у Facebook.

Також там планують розмістити таблички "Купатись суворо заборонено! Штраф 50 000 грн!".

"Також якщо погодні умови дозволять, то будемо змінювати русло річки. Я прошу усіх берегти себе та своїх близьких! прошу не бути байдужими та допомагати іншим!Прошу батьків дивитись за своїми дітьми та не вживати алкоголь на річках!", - написав мер міста.

У прес-службі ДСНС додали, що за кілька днів на річці Бистриця Солотвинська в Івано-Франківську потонули троє людей. Остання смерть сталася напередодні ввечері - там загинула дівчинка.

"О 19:02 на місце події прибули рятувальники та проводили реанімаційні заходи спільно із працівниками швидкої медичної допомоги. О 19:56 медики констатували смерть", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован