Також постраждав перехожий, який хотів заступитися за військовослужбовця.

В Івано-Франківську затримали трьох чоловіків, які у стані алкогольного сп’яніння побили військовослужбовця.

Як повідомляє поліція Івано-Франківщини, конфлікт побачили випадкові свідки, один з яких звернувся до правоохоронців.

Поліцейські опитали свідків, встановили потерпілого. 40-річного військовослужбовця, жителя Івано-Франківська, виявили за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла.

Також поліцейські з’ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитись за нього. Його з тілесними ушкодженнями також госпіталізували.

Поліцейські встановили особи правопорушників. Ними виявились троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин.

Правоохоронці з’ясували, що фігуранти побиття відпочивали та вживали спиртні напої в середмісті Івано-Франківська.

"До них підійшов військовий та попросив кошти на власні потреби. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку", - йдеться у повідомленні.

Свою вину фігуранти визнали. 26 та 21-річних чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається терміном до чотирьох років позбавлення волі.

Побиття ветерана у Смілі – подробиці

На початку вересня у місті Сміла Черкаської області ветеран війни Анатолій Гончаренко у присутності групи чоловіків намагався з'ясувати обставини інциденту, коли водій автівки допустив аварійну ситуацію з його батьками та мав із ними конфлікт. Керманича ветеран розшукував через соцмережі.

Під час з’ясування стосунків один із чоловіків двічі вдарив колишнього військового по голові. Після того, як ветеран впав, йому завдав удару інший учасник конфлікту.

Одним із нападників виявився Вадим Долотенко, який вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності.

Його затримали та повідомили про підозру у побитті колишнього військовослужбовця. Суд постановив взяти Долотенка під варту без права на заставу.

Також повідомлено про підозру ще одному учаснику побиття ветерана.

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