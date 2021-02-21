В Києві стався страшний нещасний випадок / Еспресо

На проспекті Чорновола в Києві стався нещасний випадок – чоловіку відірвало ногу промисловим міксером на будівельному майданчику.

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Про це повідомляє Telegram-канал «Вартові Еспресо».

Зазначається, що інцидент стався 21 лютого, постраждалого госпіталізувала "швидка".

Обставини інциденту з’ясовує Нацполіція.

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Автор: Дмитро Захаров