В Києві стався страшний нещасний випадок / Еспресо
На проспекті Чорновола в Києві стався нещасний випадок – чоловіку відірвало ногу промисловим міксером на будівельному майданчику.
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Про це повідомляє Telegram-канал «Вартові Еспресо».
Зазначається, що інцидент стався 21 лютого, постраждалого госпіталізувала "швидка".
Обставини інциденту з’ясовує Нацполіція.
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