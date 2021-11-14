Інцидент стався біля севастопольського госпіталю, дізналися журналісти.

У захопленому РФ Криму контрактника з 810-ї бригади морської піхоти російського Чорноморського флоту затримали після того, як він намагався передати товаришеві по службі у військовий госпіталь згорток з наркотиками.

Зловмисник прийшов до медзакладу, який знаходиться в Севастополі за адресою Госпітальний узвіз, 1, і на контрольно-пропускному пункті почав передавати гостинці, зокрема, згорток, і після цього його спробував затримати місцевий "поліцейський", повідомив Telegram-канал "Mash на волне".

Читайте такожУ Криму "запалювали" москвичі: гола жінка била посібника РФ, а чоловік використав "міцні слова"За даними каналу, морпіх почав чинити опір, штовхнув "правоохоронця" і намагався сховатися.

"...Морпіха вдалося скрутити, до нього приставили наряд і стали чекати силовиків. Ті підтвердили, що в пакетику виявилися наркотики. А пацієнта виписали з лікарні за порушення режиму і разом з товаришем по нещастю відвезли на допит", – наголошується в повідомленні.

Раніше в Севастополі стався ще один цікавий інцидент – на проспекті Жовтневої Революції продавчиня зі стихійного ринку напала з ножем на "співробітників поліції", які натякнули, що вона займається незаконною діяльністю.

Жінку затримали, їй загрожує довічне позбавлення волі.

Автор: Екатерина Присяжнюк