Тіло загиблої знайшли в озері Молодіжному вранці 10 липня.

У місті Золочів Львівської області рятувальники дістали з води тіло місцевої мешканки 1999 року народження. Дівчина зникла під час купання в озері з подругами 9 липня.

Про це повідомляє у Facebook Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що тіло загиблої знайшли в озері «Молодіжне» вранці 10 липня. Обставини трагедії з’ясовуються.

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Крім того, повідомляється про смерть на воді чоловіка 1975 року народження. Його тіло 10 липня було виявлено в річці Луг, у місті Ходорів Стрийського району. Ознак насильницької смерті на тілі не виявили.

Раніше у Києві стався випадок, ймовірно, самогубства на воді - загинув молодий хлопець. Юнак стрибнув у воду з рюкзаком, набитим камінням. Врятувати його не змогли.

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Автор: Дмитро Захаров