На місце викликали поліцейських, а ті - спеціалізовану бригаду швидкої допомоги.

В центрі Миколаєва чоловіку стало зле прямо на вулиці, перехожі викликали на місце швидку. Вже біля лікарні чоловік напав на медиків та покусав їх.

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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Центр екстреної меддопомоги Миколаївської області.

Місцевий сайт «Новости Н» повідомив, що молодий чоловік впав без тями на тротуар біля світлофора. Очевидці викликали швидку і чекали її близько 30 хвилин. Вони намагалися зупинити кілька бригад, які проїжджали повз, але ті їхали повз. Коли медики прибули до них, пацієнт почав опритомнювати. Його госпіталізували.

Завідувач центральної оперативної диспетчерської Людмила Здобнікова розповіла ТСН подробиці пригоди. Перший виклик медики отримали о 10:50, але через хвилину громадянин повідомив, що п'яний чоловік перейшов дорогу і не потребує допомоги.

Об 11:12 на лінію "103" звернулися ще раз: цей чоловік впав без тями.

"Всі бригади були завантажені. Якщо там і проїжджали, то це були дві машини, які перевозили пацієнтів з коронавірусом. Вийти вони не могли", - розповіла журналістам Людмила Здобнікова.

Вже біля лікарні пацієнт прийшов до тями - влаштував бійку і покусав лікарів. На місце викликали поліцейських, а ті - спеціалізовану бригаду швидкої допомоги.

"У нього було алкогольне сп'яніння. Бригаді довелося перебувати там півгодини, чекаючи на поліцію і висновку спецбригади. Агресивними пацієнтами може займатися тільки поліція. Вона має їх зафіксувати", - зазначила Здобнікова.

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Автор: Дмитро Захаров