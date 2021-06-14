Один українець помер на місці ДТП, інша громадянка України померла в лікарні від отриманих травм, а ще двоє громадян госпіталізовані у важкому стані.

У Румунії сьогодні сталася смертельна дорожно-транспортна пригода з громадянами України.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Зокрема, рано вранці 14 червня на трасі Дєва-Недлак в Румунії сталася ДТП за участю громадян України, які прямували мікроавтобусом з України до Чехію.

"Загалом в авто перебували 16 українців та один громадянин Молдови. Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів - задовільний, загроз їхньому життю немає", - повідомив Ніколенко.

Читайте такожСмертельна аварія з українцями в Румунії: постраждали більше десятка людей - ЗМІЗа словами речника, водія затримано, він дає свідчення в поліції. "За попередньою версією, водій не впорався з керуванням - мікроавтобус зіткнувся із вантажним транспортним засобом, який рухався попереду", - зазначив Ніколенко.

Українські дипломати взаємодіють із румунськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, тримають зв'язок із лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу.

Також для родичів потерпілих відкрито цілодобову "гарячу лінію" Посольства України в Румунії: +40 726 529 820, +40 21 230 36 60.

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Автор: Віталій Саєнко