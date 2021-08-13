Поліцейські затримали підозрюваного-31-річного бездомного, який відмовився пояснити мотиви свого вчинку.

В Одесі у відділі поліції чоловік вдарив кулаком в обличчя жінку-правоохоронця.

Як повідомили УНІАН в поліції Одеси, інцидент стався вчора у відділі поліції №2 Одеського районного управління №1, розташованого в центрі міста – на вулиці Грецькій.

За даними джерела, чоловік увійшов до будівлі відділу і присів на лавку для відвідувачів.

"Потім він раптово схопився і щосили вдарив кулаком в обличчя 25-річну жінку-постового, яка в цей час була на службі", - розповіли в поліції, уточнивши, що потерпіла перебувала в коридорі – сиділа за столом біля виходу з приміщення.

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Відзначається, що правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного – 31-річного бездомного, який відмовився пояснити мотиви свого вчинку.

Йому повідомлено про підозру за частиною 2 ст. 345 КК України (умисне нанесення працівнику правоохоронного органу або його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Він поміщений в ізолятор тимчасового утримання.

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Автор: Лариса Козова