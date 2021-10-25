Зловмисники скоїли як мінімум 12 крадіжок, поділилися в поліції.

У центрі Одеси двоє чоловіків крали дзеркала з елітних автомобілів й вимагали за них гроші.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, в правоохоронні органи надійшли звернення від власників авто, з яких були зняті дзеркала.

Встановлено, що підозрювані – жителі Херсона та Ізмаїла віком 45-ти й 39-ти років. Чоловіки, яких пов'язує кримінальне минуле (обидва неодноразово судимі за майнові злочини), ночами знімали з дорогих іномарок дзеркала і ховали їх неподалік.

Читайте такожПід Одесою затримали банду, яка крала товари зі складів "7-й кілометр" під керівництвом "смотрящего"Наприклад, у купі опалого листя або під старими автомобільними шинами, вкопаними у дворах. На місці злочину фігуранти залишали записки зі своїми номерами телефонів.

Власникам автомобілів, які зв'язувалися з правопорушниками, озвучувалися суми за повернення викраденого майна – від 500 до 1,5 тис. грн.

Як зазначається, на рахунку зловмисників не менше 12 крадіжок, які вони скоїли на території Приморського району Одеси. Викрили чоловіків співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку в Одеській області після скоєння чергового злочину на Французькому бульварі.

Зловмисникам оголосили підозри за ч. 2 ст. 185 ("Крадіжка") Кримінального кодексу України та помістили їх до слідчого ізолятора. Вони можуть вийти на свободу під заставу. За крадіжки, вчинені повторно за попередньою змовою, правопорушникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що в Одесі чоловік через протипожежний люк потрапив в офіс рекламного агентства, розпиляв сейф і вкрав 150 тисяч гривень. Зловмисника затримали в Запорізькій області.

Автор: Лариса Козова