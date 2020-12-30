Наслідки ДТП в Одесі / фото Думская
В Одесі на проспекті Шевченка сталася ДТП: легковик Nissan Almera вилетів з проїжджої частини, після чого врізався у відкритий майданчик Mcdonald's.
Про це повідомляє "Думская".
Очевидці розповіли, що сильно постраждала відвідувачка закладу. Дівчину без свідомості і з сильною кровотечею відвезли на швидкій допомозі.
Думская
Удар був настільки потужним, що машина знесла огорожу навколо кафе і розкидала столи і стільці на майданчику.
На місці працює поліція, обставини ДТП з'ясовуються.
Думская
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