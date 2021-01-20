В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

В Одесі вчора невідомі обстріляли дитячий садок "Попелюшка" №138, який знаходиться на проспекті Небесної Сотні.

Про це пишуть місцеві ЗМІ, публікуючи відео наслідків обстрілу.

На момент обстрілу в установі дітей вже не було. Керівництво дитячого садка звернулося до поліції. Причини інциденту поки не встановлені.

Масове мінування в Одесі

Сьогодні в Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 186 дитячих садків.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні на електронну адресу поліції надійшла інформація про те, що 186 дитячих садків та навчально-виховних комплексів заміновані.

Для перевірки інформації на місце направлені слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Що було раніше

15 січня на електронну адресу регіонального главку Нацполіції надійшло анонімне повідомлення про 185-ти дитячих садках Одеси, в яких нібито повинен статися вибух.

З 185 згаданих дитсадків 128-комунальної форми власності, решта - приватні. Повідомлення виявилося помилковим. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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Автори: Юрій Годован, Лариса Козова