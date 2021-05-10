Водій допустив зіткнення з 9 автомобілями, які були припарковані на узбіччі дороги.

У Суворовському районі Одеси при спробі сховатися від поліції п'яний водій протаранив 9 автомобілів.

Як повідомили в прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, сьогодні вночі увагу інспекторів привернув автомобіль Toyota, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Семена Палія. За допомогою гучномовця і спеціальних сигналів патрульні вимагали зупинити машину, проте водій збільшив швидкість і намагався втекти.

«Під час переслідування, на вулиці Академіка Бочарова, порушник допустив зіткнення з 9 автомобілями, які були припарковані на узбіччі дороги. Внаслідок останнього зіткнення автомобіль отримав дуже сильні пошкодження і не зміг рухатися далі», - розповіли в управлінні.

Патрульні затримали водія і помітили, що у нього ознаки сп'яніння. Прилад Drager показав, що в його крові 1,23 проміле вмісту алкоголю.

На водія склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) і за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування) КпАП.

Також з'ясувалося, що чоловік ніколи не отримував посвідчення водія.

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Автор: Лариса Козова