Смертельна аварія в обласному центрі трапилася у четвер ввечері, поділилися у поліції.

У четвер, 21 жовтня, у Київському районі Одеси пенсіонерка на легковому авто "Daewoo" врізалася в пасажирський маршрутний автобус та загинула.

Смертельна аварія в Одесі сталася близько 19:00, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 62-річна водій "Daewoo Matiz", рухаючись по проспекту Свободи, виїхала на зустрічну смугу і допустила зіткнення з маршруткою. Від отриманих травм жінка померла на місці ДТП.

Читайте такожЗбила вагітну собаку й намагалася сховатися: на Одещині перехожі жорстко покарали жінкуНаразі обставини аварії з'ясовує слідчо-оперативна група поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, яке призвело до смерті потерпілого).

Чи постраждали пасажири маршрутки, поки не повідомляється.

Раніше стало відомо, що біля селища міського типу Любашівка Одеської області сталася аварія за участі п’яти автомобілів, була пожежа.

У результаті ДТП на Одещині загинули три особи. Правоохоронці вже затримали можливого винуватця смертельної аварії.

Автор: Лариса Козова