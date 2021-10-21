В Одесі в ДТП загинула пенсіонерка / фото od.npu.gov.ua

У четвер, 21 жовтня, у Київському районі Одеси пенсіонерка на легковому авто "Daewoo" врізалася в пасажирський маршрутний автобус та загинула.

Смертельна аварія в Одесі сталася близько 19:00, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 62-річна водій "Daewoo Matiz", рухаючись по проспекту Свободи, виїхала на зустрічну смугу і допустила зіткнення з маршруткою. Від отриманих травм жінка померла на місці ДТП.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, яке призвело до смерті потерпілого).

Чи постраждали пасажири маршрутки, поки не повідомляється.

В Одесі в аварії загинула пенсіонерка / фото od.npu.gov.ua

Раніше стало відомо, що біля селища міського типу Любашівка Одеської області сталася аварія за участі п’яти автомобілів, була пожежа.

У результаті ДТП на Одещині загинули три особи. Правоохоронці вже затримали можливого винуватця смертельної аварії.

Автор: Лариса Козова