В Одесі зіткнулися п'ять автомобілів, є загиблі і постраждалі.
Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, 5 січня близько 22:00 на регульованому перехресті вулиць Розумівської та Мясоєдовської зіткнулися п'ять машин.
Читайте такожВ Івано-Франківську судді спалили автомобіль
За попередньою інформацією, в внаслідок аварії одна людина загинула і двоє травмовані. На місці події працюють слідчі, медики і співробітники ДСНС.
В районі ДТП перекрита проїжджа частина, патрульні здійснюють відведення транспорту і регулюють дорожній рух.
Як стверджують очевидці, ДТП спровокував вуличний гонщик. Кажуть, що дрифтер розвинув велику швидкість, хотів «зайти в занос на перехресті», але не впорався з керуванням і врізався в інші машини. В результаті зіткнення одна з них загорілася, і чоловік, що знаходився в ній, нібито згорів живцем.
Факт ДТП підтвердили у регіональному главку Нацполіції.
"Є загиблі і постраждалі, поки їхня кількість встановлюється. В результаті зіткнення транспортних засобів одне з них загорілося. Зараз пожежу ліквідовано", - сказано в повідомленні.
Інші новини про ДТП:
- На Київщині в ДТП постраждали п'ятеро людей
- Хотів втекти з місця ДТП: в Одеській області водій сховав у багажнику труп на смерть збитого велосипедиста (відео)
- Без документів і з контрабандою: в Одесі п'яний водій влаштував перегони з поліцією
- У польському Вроцлаві в результаті пожежі загинув українець
- На Житомирщині п'яний водій збив на смерть 10-річну дитину
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram