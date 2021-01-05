Очевидці стверджують, що аварію спровокував вуличний гонщик.

В Одесі зіткнулися п'ять автомобілів, є загиблі і постраждалі.

Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, 5 січня близько 22:00 на регульованому перехресті вулиць Розумівської та Мясоєдовської зіткнулися п'ять машин.

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За попередньою інформацією, в внаслідок аварії одна людина загинула і двоє травмовані. На місці події працюють слідчі, медики і співробітники ДСНС.

В районі ДТП перекрита проїжджа частина, патрульні здійснюють відведення транспорту і регулюють дорожній рух.

Як стверджують очевидці, ДТП спровокував вуличний гонщик. Кажуть, що дрифтер розвинув велику швидкість, хотів «зайти в занос на перехресті», але не впорався з керуванням і врізався в інші машини. В результаті зіткнення одна з них загорілася, і чоловік, що знаходився в ній, нібито згорів живцем.

Факт ДТП підтвердили у регіональному главку Нацполіції.

"Є загиблі і постраждалі, поки їхня кількість встановлюється. В результаті зіткнення транспортних засобів одне з них загорілося. Зараз пожежу ліквідовано", - сказано в повідомленні.

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Автор: Лариса Козова