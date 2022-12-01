Також серйозно постраждала мати дитини.

У Київському районі Одеси під час пожежі у квартирі дитина отримала опіки. Відомо, що хлопчика госпіталізували, він у важкому стані.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області, пожежа сталася вчора ввечері на вул. Ільфа та Петрова.

За даними рятувальників, загорання майна сталося в квартирі на 9-му поверсі 9-поверхового житлового будинку.

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Внаслідок пожежі постраждала жінка, 1984 року народження. Вона отримала опіки обличчя та рук І ступеня (4% поверхні тіла). Її син, 2013 р. н., отримав опіки рук, голови та обличчя І-ІІ ступеня (10% поверхні тіла).

Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу, матір – в стані середньої тяжкості, дитина – в тяжкому. Крім того, підрозділи ДСНС евакуювали маршовими сходами 2 особи. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Пожежі в Україні

Нещодавно на Одещині під час пожежі загинули троє чоловіків. НП сталася в місті Роздільна, на вул. Південна. В будинку виявили тіла трьох чоловіків, 1969 та 1967 років народження, особа третього загиблого встановлюється.

Також у ДСНС розповіли, чи стало більше пожеж через відключення світла. Зазначається, що випадки пожеж та вибухів почастішали через масове неправильне використання приладів для обігріву та приготування їжі, зокрема, генераторів і газових балонів, а також свічок.

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