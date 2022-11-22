Особа одного з них ще встановлюється.

На Одещині під час пожежі в будинку загинули троє чоловіків. Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Зазначається, що НП сталася вчора ввечері в місті Роздільна, на вул. Південна.

Повідомлення про загорання в одноповерховому приватному житловому будинку надійшло до служби порятунку о 20:30. Як виявилося, сталося загорання даху.

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Під час проведення розвідки в будинку виявлені тіла трьох чоловіків, 1969 та 1967 років народження, особа третього загиблого встановлюється.

О 21:25 пожежу було локалізовано, а о 22:10 ліквідовано на площі 50 кв. м.

Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття будинку.

Причина загорання та збитки встановлюються. На місці події психологи ДСНС надавали допомогу рідним загиблих.

Нагадаємо, на Одещині маленький хлопчик отримав 90% опіків тіла, граючиcь із запальничкою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі чотирирічний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху та вижив. Дитина впала на парапет.

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