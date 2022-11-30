Випадки пожеж та вибухів почастішали через масове неправильне використання приладів для обігріву та приготування їжі, зокрема, генераторів і газових балонів, а також свічок.

В Україні на тлі відключень електроенергії почастішали пожежі, повідомляють в ДСНС.

Лише за добу 29 листопада сталося більше як 100 займань у житлових будинках. Загалом рятувальники зафіксували 131 пожежу за день. У вогні загинули дев'ять людей та восьмеро постраждали.

Випадки пожеж та вибухів почастішали через масове неправильне використання приладів для обігріву та приготування їжі, зокрема, генераторів і газових балонів, а також свічок.

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Деякі люди встановлюють генератори на балконах, що є порушенням правил пожежної безпеки, відзначили в ДСНС.

Раніше у правоохоронних органах розповіли, чи стало більше ДТП через брак освітлення на дорогах.

Відключення світла

Рашисти завдають ударів по критичній інфраструктурі. Через це в Україні почалися аварійні відключення електропостачання.

17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

23 листопада після чергової масштабної атаки в Міненергетики України заявили про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були без світла 70% житлових будинків. Тоді ж стало відомо, що у столиці світло вмикатимуть на 2-3 години до збільшення обсягу електроенергії.