Будинок серед аварійних або старих не значився.

В Одесі поліція почала розслідування за фактом загибелі пенсіонерки, на яку у квартирі впала стеля з перекриттям.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, на вулиці Степовій в результаті обвалу стелі в одній з квартир на останньому поверсі двоповерхового житлового будинку загинула 83-річна господиня.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки" Кримінального кодексу України.

Як повідомили в прес-службі мерії міста, будинок був побудований до 1917 року, в переліку аварійних або старих не значився. Півтора року тому в частині будинку, де сталося обвалення, після обстеження була частково замінена система водовідведення. "За попередніми даними ДСНС, причиною обвалення міг стати вік будинку, проте остаточну відповідь дасть експертиза", - заявили в мерії.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня в Одесі сталося часткове обвалення житлового двоповерхового будинку на вулиці Степовій. Загинула господиня однієї з квартир верхнього поверху, в якій впала стеля з перекриттям.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова