Дитина отримала майже 100% опіків тіла.

В Одесі помер 4-річний хлопчик, який учора отримав тяжкі опіки під час гри з запальничкою.

Про це повідомили журналістам в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що 2 серпня о 22:25 хлопчика у вкрай тяжкому стані з 98% опіків тіла було переведено з лікарні Білгород-Дністровського району до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні № 10 (місто Одеса).

Лікарі намагалися врятувати життя дитини, однак їх зусилля виявилися марними. Сьогодні, 3 серпня, о 10:20, за повідомленням від чергового лікаря, хлопчик помер.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня на Одещині хлопчик, 2018 р. н., грався з запальничкою і випадково підпалив сіно. Дитину каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до місцевої лікарні.

Вас також можуть зацікавити новини: